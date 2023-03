Explosionen in Melitopol + Gemischte Bilanz bei Sanktionen

Das Außenministerium in Moskau hat dem Westen nach dessen Kritik an den PlĂ€nen zur Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus Doppelmoral vorgeworfen. "Die inadĂ€quate Reaktion einer Reihe westlicher HauptstĂ€dte auf unsere Kooperation mit Belarus bei der militĂ€rischen Atomnutzung kann nur Befremden hervorrufen", sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa einer am Montag vom Ministerium veröffentlichten ErklĂ€rung zufolge.

Schließlich habe die NATO das Konzept gemeinsamer Atom-Missionen eingefĂŒhrt und die USA hĂ€tten Atombomben in Belgien, Deutschland, Italien, den Niederlanden und der TĂŒrkei stationiert. Kremlchef Wladimir Putin hatte am Samstag vor dem Hintergrund starker Spannungen mit dem Westen infolge des Ukraine-Kriegs angekĂŒndigt, taktische Atomwaffen in der benachbarten Ex-Sowjetrepublik Belarus zu stationieren. Auch Putin begrĂŒndete die Stationierung damit, dass die USA seit Jahren Ähnliches in Europa tĂ€ten.