Putin wirbt mit Boni für jeden eroberten Kilometer um Rekruten

Allein in Jaroslawl sollen Russen, die sich neu in die Armee einschreiben lassen, knapp 3.500 Euro erhalten. Hinzu kommt ein Monatsgehalt von knapp 2.400 Euro, sobald sich die Männer im Krieg befinden. Das ist viel – und in etwa vergleichbar mit dem Lohn eines russischen Arztes oder Software-Entwicklers.

Boni für Territorial-Gewinne

Das ist aber noch nicht alles, denn der Kreml lockt die Rekruten auch mit Boni an: So sollen die Rekruten rund 590 Euro zusätzlich für jeden eroberten Kilometer an der Front erhalten.