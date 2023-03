EU- und NATO-Beitritt für ukrainischen Außenminister alternativlos

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sieht momentan keine Signale aus Russland, "dass es für den diplomatischen Weg bereit wäre", wie er in einem Interview mit der Presse am Sonntag sagt. Mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow würde er verhandeln, diesem aber nicht die Hand geben, weil dessen "Hände mit Blut bedeckt" seien. Ein Beitritt der Ukraine zu EU und NATO sei alternativlos, da nur so die langfristige Stabilität Europas gesichert werden könne.

"Mein Ziel ist es, ukrainische Beamte an jedem Checkpoint unserer östlichen Grenze zu sehen", sagt Kuleba. Sobald man alle Waffen erhalten habe, "die wir für die Gegenoffensive brauchen, werden wir sie starten". Zur Zeit arbeite man daran, "die Lieferungen unserer Partner zu beschleunigen", vor allem Artilleriemunition werde benötigt. "Denn das Ausmaß des Kriegs ist so groß, dass wir wahrscheinlich nie genug Munition haben, bis wir gewonnen haben."