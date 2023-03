Deal mit Moskau? RBI soll an Tauschgeschäft mit Sberbank arbeiten

Der erste Schritt laut der Vorstandsunterlage: "Vereinbarung zwischen Raiffeisen Bank International und Sberbank Russland." Und weiter soll es in dem Papier heißen: "Sberbank Russland erhält die Dividendenforderung und/oder nachrangige Darlehen von der RBI oder alternativ die Raiffeisen Bank Belarus."

Unter welchem Titel das Geld (oder gleich eine ganze Bank) transferiert werden soll, sei also noch nicht ganz klar, dafür die Größenordnung. Bei der "Dividendenforderung" handle es sich um die Gewinne der russischen Raiffeisenbank Russland im Jahr 2022 in der Höhe von 2 Mrd. Euro. Alternativ könnte die gesamte Priorbank, die belarussische Raiffeisen-Tochter, an die Sberbank übertragen werden. Die Bilanzsumme der Priorbank: ebenfalls 2 Mrd. Euro. "Das ist also der Kaufpreis, den die RBI für das Restvermögen der Sberbank Europe zu zahlen bereit ist", folgert der "Falter".

Auf APA-Anfrage hieß es von der RBI zu dem "Falter"-Bericht: "Es handelt sich bei der von Ihnen dargestellten Möglichkeit einer Transaktionsstruktur um eine theoretische Überlegung. Es gibt zu einem solchen Asset-Swap weder eine Vereinbarung noch andere konkrete Schritte zur Umsetzung. Hintergrund eines solchen Asset-Swaps wäre die Möglichkeit einer Reduktion des Russland-Exposures der RBI, die bekanntlich derartige Optionen untersucht. Die RBI hält selbstverständlich alle Sanktionen ein. Allfällige Transaktionen würden vorab mit den Behörden abgestimmt und nur bei Vorliegen aller relevanten Genehmigungen durchgeführt."

Die Grünen-Abgeordnete Nina Tomaselli sieht die vom "Falter" kolportierten Pläne der RBI als "Spiel mit dem Feuer". "Alleine, dass die Raiffeisen diesen Plan entwickelt hat, zeigt, dass hier offenbar das Problembewusstsein überhaupt nicht herrscht, was das heißt in einer Welt, in der Russland einen Krieg gegen die Ukraine führt" so die Abgeordnete im Ö1-"Morgenjournal" des ORF.

Tomaselli hatte erst kürzlich in einer parlamentarischen Anfrage die Pläne der RBI, die Reste der Sberbank Europe zu kaufen, scharf kritisiert und eine Prüfung durch die Finanzmarktaufsicht (FMA) und das Finanzministerium gefordert. Aus dem Finanzministerium hieß es laut Ö1-Journal dagegen, man erkenne keine Anzeichen für eine Umgehung der Sanktionen der RBI oder einer anderen heimischen Bank. Die Verwertung der übrigen Assets der Sberbank Europe sei ein üblicher Vorgang.