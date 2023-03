WIIW-Resümee sieht "gemischte Erfolgsbilanz" der Russland-Sanktionen

Denn, so der Wissenschafter unter Berufung auf Daten der Kyiv School of Economics, mit Stand März haben sich nur 201 ausländische Firmen - in der Gesamtzahl 6 Prozent - vollständig aus dem kriegführenden Land zurückgezogen. Insgesamt etwa 54 Prozent (rund 1.700 Firmen) haben ihre Aktivitäten eingeschränkt, reduziert oder neue Investitionen zurückgestellt. 39 Prozent (1.225 Firmen) machen allerdings "business as usal".

Sanktionen vor allem im Hightech-Bereich

Firmen, die weiter in Russland tätig sind, stammen freilich aus nicht-sanktionierten Branchen, wie etwa die österreichische Agrana im Lebensmittelbereich. "Sanktioniert sind aus russischer Sicht vor allem Importe von Hightech-Produkten wie Halbleiter, Maschinenausrüstung, Güter mit doppeltem Verwendungszweck - also zivilem und militärischem - sowie Luxusgüter", so Astrov im Gespräch mit der APA. "Die meisten Güter sind nicht sanktioniert und natürlich viele Firmen in diesen Bereichen tätig."