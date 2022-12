Geheimdienst: Russland hat zu wenig Munition und Raketen

In Litauen haben die ersten Mechaniker der ukrainischen Armee ihre Schulung zur Reparatur und Wartung der Panzerhaubitze 2000 abgeschlossen. Eine Gruppe von Soldaten habe bei der Armee des baltischen EU- und Nato-Landes eine zweiwöchige Ausbildung beendet, wie die Agentur BNS in einer am Freitag veröffentlichten Reportage aus einem Wartungszentrum in Rukla berichtete. Dort lernten die Ukrainer, wie Motoren und Fahrgestelle der Haubitzen gewartet werden. "Das Ziel ist es, Truppen auszubilden, um Probleme zu erkennen und sie auf dem Schlachtfeld in Echtzeit zu beheben", sagte Major Zilvinas Cerskus, Stabschef des in Rukla stationierten Artillerie-Bataillons der litauischen Armee. Dazu arbeiteten die ukrainischen Truppen an vier Haubitzen. Viele der Soldaten hatten demnach zuvor eine Schulung in Deutschland absolviert, in Litauen erfolgte anschließend eine Spezialisierung auf die Fahrgestell- oder Turmwartung.

Deutschland und die Niederlande hatten der Ukraine als Milit√§rhilfe f√ľr den Abwehrkampf gegen Russland ein gutes Dutzend Panzerhaubitzen 2000 √ľbergeben. Wegen des intensiven Einsatzes an der Front ist nach einem Spiegel-Bericht vom November ein Gro√üteil von ihnen reparaturbed√ľrftig. Zur Instandsetzung werden die Haubitzen bislang in benachbarte Nato-L√§nder transportiert - darunter Litauen. Die litauischen Streitkr√§fte setzen die Panzerhaubitze 2000 selbst seit einigen Jahren als Waffensystem ein - und teilen ihr praktisches Wissen nun mit der ukrainischen Armee. ‚ÄěWir haben sie √ľber Fehler unterrichtet, die nicht in den Handb√ľchern beschrieben sind‚Äú, sagte Cerskus. Umgekehrt teilten die Ukrainer ihre Informationen von der Front √ľber die problematischen Teile der Haubitzen.

Wie BNS unter Berufung auf nicht genannte litauische Soldaten weiter berichtete, soll mangelnde Wartung w√§hrend der starken Nutzung in einigen F√§llen der Grund f√ľr die Ausf√§lle der Haubitzen in der Ukraine gewesen sein. Unter Kriegsbedingungen m√ľsse die Wartung demnach statt einmal j√§hrlich viel h√§ufiger durchgef√ľhrt werden, manchmal sogar w√∂chentlich.