EU-Ukraine-Gipfel am 3. Februar geplant

Für den 3. Februar ist ein Gipfeltreffen der 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union mit dem ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij geplant. Wo der Gipfel stattfinde, sei noch offen, sagt ein EU-Sprecher. Es gebe eine bestehende Einladung an Selenskij Brüssel zu besuchen, doch das heiße nicht, dass der Gipfel in der belgischen Hauptstadt stattfinden werde.

Seit dem Kriegsausbruch am 24. Februar ist Selenskij regelmäßig per Videokonferenz bei EU-Gipfeln aufgetreten. Am Mittwoch hatte sich der ukrainische Präsident bei seiner ersten offiziellen Auslandsreise seit Kriegsausbruch in Washington mit US-Präsident Joe Biden getroffen und eine Rede vor dem US-Kongress gehalten.