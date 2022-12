Jubel im US-Kongress: Selenskij fordert mehr schwere Waffen

Nach seinem Besuch bei US-PrĂ€sident Joe Biden hielt Wolodymyr Selenskij eine Rede vor den beiden Kammern des US-Kongresses. Diesem ĂŒberreichte er eine Fahne aus der ostukrainischen Frontstadt Bachmut. "Diese Flagge ist ein Symbol unseres Sieges. In diesem Krieg halten wir stand, wir kĂ€mpfen und wir werden gewinnen, weil wir vereint sind. Die Ukraine, Amerika und die gesamte freie Welt." Der ukrainische PrĂ€sident forderte in seiner bejubelten Rede vor dem Kongress weitere schwere Waffen von den USA.

Mit dem neuen Gesetz sollten "unser Land und unsere BĂŒrger vor Terror- und Sabotagegefahren geschĂŒtzt" werden, erklĂ€rte die Duma. Ihr Vorsitzender Wjatscheslaw Wolodin verwies zudem auf die anhaltende "militĂ€rische Spezialoperation" in der Ukraine. Die Strafen fĂŒr "Saboteure" solle "so hart wie möglich sein", forderte er. Das neue Gesetz muss nun noch vom Oberhaus beschlossen und von PrĂ€sident Wladimir Putin unterzeichnet werden.

Inmitten des Ukraine-Konflikts hat das russische Unterhaus hĂ€rtere Strafen gegen "Saboteure" beschlossen. Ein entsprechendes Gesetz sei von den Abgeordneten verabschiedet worden, teilte die Duma am Mittwoch in Moskau mit. Das Gesetz sieht bis zu lebenslange Haftstrafen fĂŒr einheimische und auslĂ€ndische "Saboteure" vor.

Die ukrainische Getreideernte ist nach EinschĂ€tzung des Landwirtschaftsministers in diesem Jahr eingebrochen. Die Getreideproduktion dĂŒrfte auf 22 bis 23 Millionen Tonnen von 41,9 Millionen Tonnen 2021 gefallen sein, sagt Minister Mykola Solski. Grund sei die Verringerung der AnbauflĂ€che nach der russischen Invasion durch Zerstörung. Im September hatte das Ministerium noch 25 bis 27 Millionen Tonnen vorhergesagt. Grund sei auch ein Mangel an Treibstoffen und Geldern bei den Landwirten. Die QualitĂ€t des Getreides dĂŒrfte auch schlechter ausfallen.

12/21/2022, 11:32 PM | Marco Weise