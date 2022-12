Selenskij in den USA: Eine heikle Visite beim starken Bruder

Selenskijs Besuch in Washington kommt zu einem heiklen Zeitpunkt. Im Parlament laufen sich Demokraten wie Republikaner gerade zu einer wichtigen Abstimmung über den Staatshaushalt 2023 warm. Im 1,7 Billionen-Dollar-Paket stecken auch rund 45 Milliarden Dollar Hilfen für die Ukraine. Die Summe übersteigt die von Präsident Biden angemeldeten Beiträge, um Kiew militärisch, wirtschaftlich und humanitär wehrhaft zu halten.

Obwohl es breite Unterstützung in beiden Parteien gibt, regt sich am rechten Rand der Republikaner Widerstand. Dort fallen Sätze wie: „Die Zeiten für Blankoschecks an Kiew sind vorbei“. Einige Abgeordnete drängen sogar darauf, der Ukraine den Geldhahn ganz abzudrehen.

Gelingt in den nächsten Tagen die Abstimmung, wäre die Ukraine hingegen über Monate auf der sicheren Seite – ganz gleich, ob die Republikaner mit ihrer neuen Mehrheit im Repräsentantenhaus im Januar auf die Barrikaden gehen. Selenskij sollte in Washington Gelegenheit erhalten, die Kritiker der „Grand Old Party“ im persönlichen Gespräch zu konfrontieren.