Russische Ölexporte auf dem Seeweg um die Hälfte eingebrochen

Die russischen Ölexporte sind seit Einführung eines neuen Sanktionspakets von EU und G7-Staaten kollabiert. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg ist die auf dem Seeweg in Tankern transportierte Menge um 54 Prozent auf 1,6 Millionen Fass (je 159 Liter) pro Tag zurückgegangen.

Diese Zahlen sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, denn der Beobachtungszeitraum ist recht kurz: Die EU-Sanktionen sind erst am 5. Dezember in Kraft getreten. Dazu kommt, dass zuletzt Wartungsarbeiten im Ostseehafen Primorsk durchgeführt wurden. Allerdings war auch die Verladeaktivität in anderen Häfen rückläufig.

Es zeichnet sich ab, dass Russland Probleme hat, ausreichend Schiffe zu finden, die das Öl transportieren. Das liegt vor allem daran, dass EU und G7 einen weltweiten Höchstpreis von 60 US-Dollar pro Fass durchsetzen wollen. Reeder und Dienstleister wie etwa Versicherungen dürfen ihre Dienste russischen Kunden nur anbieten, wenn das Öl unter diesem Deckel verkauft wurde. Bei einem Verstoß drohen Strafen wie Zeitsperren. Mehrere große Ölkonzerne verweigern deswegen die Zusammenarbeit mit Schiffen, die russisches Öl transportieren.