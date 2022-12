Russland will Armee aufstocken: Geheimdienst zweifelt

Am selben Tag nach Putins Ausführungen kündigte Verteidigungsminister Sergej Schoigu an, die Armee um 350.000 auf 1,5 Millionen Soldaten aufzustocken. Vor allen bei den Zeitsoldaten soll deutlich nachgelegt werden. Zugleich wird auch der Alterszeitraum, in dem junge Männer als Wehrpflichtige eingezogen werden können, erweitert. Schoigu schlägt als Höchstgrenze 30 Jahre vor. Bisher wurden in Russland vor allem junge Männer nach Vollendung des 18. Lebensjahres einberufen. Der Kremlchef erklärte sich mit den Vorschlägen einverstanden.

London: Aufstockung schwierig

Die russischen Pläne zur Vergrößerung der Armee dürften nach Ansicht britischer Militärexperten eine große Herausforderung darstellen. Das geht aus dem Geheimdienst-Update des britischen Verteidigungsministeriums zum Krieg in der Ukraine am Freitag hervor.