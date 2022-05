Der Krieg in der Ukraine und die Blockade der Schwarzmeerhäfen durch russische Truppen haben den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten nach Europa dramatisch erschwert. Ein am Donnerstag präsentierter Aktionsplan zu alternativen Verkehrswegen ("Solidaritätskorridoren") der EU-Kommission sieht nun mehr Fahrzeuge für den Handel vor, beschleunigte Verfahren an der Grenze, bevorzugte Behandlung und mehr EU-Lagerkapazitäten für ukrainische Agrarexporte.

An den ukrainischen Grenzübergängen zur EU würden tausende Waggons und Lastwagen auf ihre Abfertigung warten, so die EU-Kommission. Die durchschnittliche Wartezeit betrage bis zu 30 Tagen. Hinzu kommt, dass das ukrainische Schienensystem nicht mit dem Großteil des EU-Schienennetzes kompatibel sei, so dass die Waren zeitintensiv umgeladen werden müssten.