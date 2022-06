Mehr Angriffe wegen EU-Gipfel erwartet + Scholz verteidigt Waffenlieferungen

Papst Franziskus hat abermals zur Hilfe f√ľr die notleidende Bev√∂lkerung im Kriegsland Ukraine aufgerufen. Das ukrainische Volk d√ľrfe nicht vergessen werden, sagte er am Sonntag beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz in Rom. Gl√§ubige aus aller Welt forderte er auf, sich selbst zu fragen: "Was kann ich heute f√ľr das Volk in der Ukraine tun?" Jeder sei angehalten, sich diese Frage im Herzen zu beantworten, so der Papst.

Bereits zum Abschluss der Generalaudienz am Mittwoch hatte Franziskus gemahnt, den Krieg in der Ukraine nicht aus dem Blick zu verlieren. Das dortige Volk erlebe "ein wahres Martyrium", so der 85-Jährige. "Gewöhnen wir uns nicht daran, als ob der Krieg etwas Fernes wäre."