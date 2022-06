Politische Entscheidung?

Der Russland-Experte Wassili Astrow vom Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) hält die Begründung von Gazprom für „nicht sehr glaubwürdig“: „Ich glaube schon, dass es sich hier um ein politisches Spiel handelt, mit dem Druck auf Europa gemacht werden soll“, sagt Astrow zum KURIER.

Der Osteuropa-Experte Alexander Dubowy schlägt in dieselbe Kerbe: „Russland setzt Energie schon seit vielen Jahren als Waffe ein. Wir können also getrost davon ausgehen, dass es sich einen politisch motivierten Schritt handelt.“

Dubowy zufolge will die russische Regierung mithilfe der gekürzten Lieferungen den Gaspreis in die Höhe treiben, um kurzfristig über andere Märkte, vor allem in Asien, höhere Einnahmen zu generieren. Mittelfristig verfolge der Kreml das Ziel, „mit hohen Preisen in Europa für Unruhe zu sorgen“, sagt Dubowy. Denn ein weniger geeintes Europa könne auch weniger leicht neue Sanktionspakete erlassen.

Langfristig könnten die verringerten Liefermengen aber auch für Russland dramatische Folgen nach sich ziehen, meint Astrow: „Sie sägen damit an dem Ast, auf dem sie selber sitzen.“ Der Gasengpass würde in Europa dazu führen, dass man sich noch schneller als bisher nach Alternativen umsieht. Das würde die russische Wirtschaft, die stark von Energieexporten abhängig ist, stark treffen. Er sei sich aber ohnehin nicht mehr sicher, so Astrow, „ob diese Entscheidungen in Russland noch rational getroffen werden.“