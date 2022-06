Kampfmoral schwindet: Auch Fahnenflucht bei ukrainischen Truppen

Die intensiven Gefechte im Donbass setzen nach EinschĂ€tzung britischer Geheimdienstexperten der Kampfmoral der Truppen beider Seiten im Ukraine-Krieg zu. "Ukrainische KrĂ€fte haben wahrscheinlich in den vergangenen Wochen unter Desertionen gelitten, allerdings ist höchstwahrscheinlich insbesondere die russische Moral weiterhin mit Problemen belastet", hieß es in dem tĂ€glichen Geheimdienst-Update zum Ukraine-Krieg des Verteidigungsministeriums in London.

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine vor rund vier Monaten hatte es immer wieder Berichte ĂŒber russische Soldaten gegeben, die Fahnenflucht begingen. "Es gibt weiterhin FĂ€lle, in denen gesamte russische Einheiten Befehle verweigern, und es kommt weiterhin zu bewaffneten Konfrontationen zwischen Offizieren und Soldaten" so die Mitteilung weiter.

Schlechte FĂŒhrung, schwere Verluste

Hintergrund fĂŒr die niedrige russische Moral seien unter anderem eine als schlecht wahrgenommene FĂŒhrung, begrenzte Möglichkeiten zur Ablösung von der Front, sehr schwere Verluste, Stress, schlechte Logistik und Probleme mit der Bezahlung.

Beide Seiten setzten den Briten zufolge in den vergangenen Tagen ihre schweren ArtilleriebeschĂŒsse auf den Achsen nördlich, östlich und sĂŒdlich des Kessels von Sjewjerodonezk im Osten des Landes fort. Die Frontlinie habe sich aber kaum verĂ€ndert.

Seit Beginn des Ukrainekriegs veröffentlicht die britische Regierung regelmĂ€ĂŸig Geheimdienstinformationen zum Verlauf. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor.