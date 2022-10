Auch in der schwierigsten Zeit bleibt die Kirche an der Seite der Menschen. Das hat der griechisch-katholische Bischof von Charkiw, Vasyl Tuchapets, laut Kathpress im Interview mit dem internationalen katholischen Hilfswerk "Kirche in Not" (Aid to the Church in Need) betont, aus dem "VaticanNews" am Wochenende zitierte.

Am 24. Februar, dem ersten Tag der Invasion, wurde Bischof Tuchapets um fünf Uhr früh vom Lärm der Explosionen geweckt; die Russen hatten gerade mit der Bombardierung von Charkiw begonnen. Seine erste Anweisung an diesem Tag war, dass alle Priester in ihren Pfarreien bleiben sollten, in der Nähe der ihnen anvertrauten Gläubigen. Gleichzeitig sollten sie für die Sicherheit ihrer Familien sorgen, denn die meisten griechisch-katholischen Diözesanpriester haben Ehefrauen und Kinder.

Als der Bischof eines Abends nach der Messe die Kathedrale verließ, wurde er von einer Gruppe junger Männer aus dem Ort angesprochen, die er noch nie in der Kirche gesehen hatte. "Danke, dass Sie bei uns geblieben sind", sagten sie. Allein die Anwesenheit von jemandem, der für sie betet, stärke die Menschen, so Bischof Tuchapets: "Die Priester sollen keine Angst haben; der Herr wird segnen. Wenn sie weggingen, wäre das ein großer Verlust für alle."