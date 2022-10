Belarus ruft "Antiterror-Einsatz" aus

Am Montag hatte der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko mit der Ankündigung, dass militärische Einheiten aus Belarus und Russland nun gemeinsame Sachen machen wollen, Befürchtungen ausgelöst, dass Belarus in den Krieg eintreten und belarussische Soldaten gemeinsam mit russischen Streitkräften im Osten der Ukraine aufmarschieren könnten.

Tags darauf relativierte der belarussische Verteidigungsminister Viktor Chrenin: Alle Aktivitäten seien derzeit darauf ausgerichtet, "eine ausreichende Antwort auf Handlungen nahe unserer Grenze parat zu haben". Es handle sich um ein "rein defensives" Kontingent.

Auch die NATO sieht keine Hinweise darauf, dass sich Belarus aktiv am russischen Angriffskrieg beteiligen möchte. Trotz der Stationierung von Truppen an der Grenze zur Ukraine, sei man noch immer der Ansicht, dass das Land nicht offiziell in den Krieg eingreifen wolle.

Belarus dient Russland als Aufmarsch- und Rückzugsgebiet. In den Monaten vor Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine hatte Lukaschenko russischen Truppen etwa erlaubt, in Belarus aufzumarschieren.