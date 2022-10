Papst: "In Gottes Namen stoppt den Wahnsinn des Krieges"

"Ich bitte im Namen Gottes um ein Ende des grausamen Wahnsinns des Krieges": So lautet der Appell von Papst Franziskus in seinem im italienischen Verlag Piemme erschienenen Buch "Ich bitte dich im Namen Gottes - Zehn Gebete für eine Zukunft der Hoffnung", von dem die Tageszeitung La Stampa am Sonntag einen Auszug veröffentlicht. Der Krieg sei "das eigentliche Versagen der Politik".

Bereits vor zwei Wochen appellierte der Papst an die Präsidenten beider Staaten, Frieden zu schließen.

"Der Krieg in der Ukraine hat das Gewissen von Millionen von Menschen im Zentrum des Westens vor die nackte Realität einer humanitären Tragödie gestellt, die es schon seit einiger Zeit gab und uns den Schrecken des Krieges vor Augen geführt", so der Papst. "Es gibt keinen Anlass, bei dem ein Krieg als gerecht angesehen werden kann. Es gibt keinen Platz für die Barbarei des Krieges", fügte er hinzu.