Selenskij: Moskau schickt Reservisten als "Kanonenfutter" an Front

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hat Russland vorgeworfen, mit seiner Teilmobilmachung eingezogene Reservisten als "Kanonenfutter" in die Ukraine zu schicken. Die russische Armee schicke derzeit "tausende Eingezogene an die Front", sagte Selenskij am Donnerstag in seiner abendlichen Videoansprache.

"Die Verwendung dieser Menschen durch die russischen Generäle als Kanonenfutter erlaubt es ihnen, den Druck auf unsere Verteidiger erhöhen", fügte der ukrainische Staatschef hinzu.

Lage an der Front "kompliziert, aber unter Kontrolle"

Diese Truppenaufstockung schaffe einen "spürbaren Druck" auf die ukrainische Armee, sagte Selenskij weiter. Der Chefkommandant der ukrainischen Armee, Valery Saludschny, erklärte inzwischen, die Lage an der Front sei "kompliziert, aber unter Kontrolle". Allerdings sei die Ukraine auf weitere Hilfe angewiesen. "Die Überlegenheit der feindlichen Artillerie zeigt die Notwendigkeit, die Feuerkraft der ukrainischen Armee zu erhöhen", sagte Saludschny. "Auch die Frage der integrierten Luftabwehr ist essenziell."