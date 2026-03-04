USA und Israel: Tausende Angriffe auf iranische Ziele + Trauerfeier für Khamenei

Die hochrangigen Geistlichen, die für die Wahl des nächsten Oberhaupts des Iran verantwortlich sind, trafen sich am Dienstag zu Beratungen, und der Sohn des getöteten ehemaligen Oberhaupts, Ayatollah Ali Khamenei, ging laut drei mit den Beratungen vertrauten iranischen Beamten als klarer Favorit hervor, schreibt die New York Times.

Die Beamten sagten, dass die Geistlichen erwägen, bereits am Mittwochmorgen bekannt zu geben, dass der Sohn, Mojtaba Khamenei, die Nachfolge seines Vaters antreten wird. Einige hätten aber Vorbehalte geäußert, da sie befürchten, dass er dadurch zum Ziel der Vereinigten Staaten und Israels werden könnte. Sie äußerten sich unter der Bedingung der Anonymität, um über sensible interne Beratungen zu sprechen.