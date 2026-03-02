"Prügeln sie windelweich": Trump kündigt große US-Angriffswelle an
US-Präsident Donald Trump will die Angriffe auf den Iran noch verstärken. "Wir haben noch nicht einmal angefangen, hart zuzuschlagen", sagte er in einem Interview dem Sender CNN. "Die große Welle kommt bald." Trump sagte, die Attacken liefen bisher sehr gut. "Wir prügeln sie windelweich." Er bekräftigte sein Ziel, den Krieg in etwa vier Wochen zu beenden. "Wir sind dem Zeitplan sogar voraus." Bis dato hätten die USA 49 iranische Anführer ausgeschaltet.
Trump: "Keine Angst vor Bodentruppen"
"Sie wissen nicht einmal, wer sie derzeit anführt." Als größte Überraschung nannte Trump die Angriffe des Irans auf die arabischen Staaten in der Region und deren Reaktion. "Sie wollten sich nur sehr geringfügig beteiligen. Und jetzt bestehen sie darauf, einbezogen zu werden."
Außerdem schloss der US-Präsident das Entsenden von Bodentruppen in die Islamische Republik nicht kategorisch aus. Er habe "keine Angst vor Bodentruppen", sagte Trump in einem Interview mit der New York Post. "Wie jeder Präsident sagt: Es wird keine Bodentruppen geben. Ich sage das nicht", führte er aus. "Ich sage: Wahrscheinlich brauchen wir sie nicht' (oder) wenn sie notwendig wären."
Die USA und Israel hatten am Samstag massive Luftangriffe auf den Iran begonnen. Dabei wurden der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet. Als Reaktion greift der Iran seit Samstag Israel, mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Golfregion an.
