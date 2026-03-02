Bis Sonntag war der Oman der einzige Golfstaat, der von iranischen Raketen bisher verschont geblieben war. Im Hafen von Duqm schlugen zwei Drohnen ein, eine in ein Arbeiterwohnheim, ein ausländischer Arbeiter wurde verletzt. Dabei hatte der Oman zuletzt als Hauptvermittler in den indirekten Gesprächen zwischen den USA und dem Iran fungiert; Außenminister Badr al-Busaidi hatte am Sonntag noch von einer "offenen Tür zur Diplomatie" gesprochen. Die Angriffe des Irans auf seine Nachbarn im Golf beschränken sich nicht auf US-Militärbasen, auch wenn das der iranische Außenminister Abbas Aragchi bestreitet: "Wir zielen auf die Präsenz der USA in diesen Ländern ab." "Beschwerden" müssten die Länder an die "Entscheidungsträger dieses Krieges richten" – die USA und Israel, so das Narrativ des Irans. Die VAE – die bis Sonntag über 540 Drohnen und 165 ballistische Raketen abgefangen haben –, Kuwait, Katar mit dem größten US-Stützpunkt im Nahen Osten mit 10.000 Soldaten, der Irak und Jordanien, sie alle bieten den USA Luftwaffenstützpunkte. Zwar ist ein Teil der Schäden auf Trümmerteile, die von abgefangenen iranischen Raketen herabfallen, zurückzuführen. Aber nicht alle: Die Zahl der Angriffe auf Flughäfen in Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten deutet auf mehr als nur einen Zufall hin. In Katar war es ein Kraftwerk, in Saudi-Arabien eine Ölanlage.

Golfstaaten im Dilemma Die Golfstaaten haben die Angriffe verurteilt, bisher nicht zurückgeschlagen, sondern nur abgewehrt, und diplomatisch reagiert – mit der Einbestellung der Botschafter im Iran und Schließung der Botschaften. Sie wissen um die Ausuferung, die ein Kriegseinstieg nach sich ziehen würde. Gleichzeitig müssen die autoritär regierten Staaten, um Legitimität und Stärke gegenüber ihrer Bevölkerung nicht zu verlieren, bei anhaltenden Angriffen irgendwann zurückschießen. Gerade wenn die iranischen Angriffe weitere Infrastruktur ins Visier nehmen. Die größte Sorge besteht um die eigenen Stromnetze, Meerwasserentsalzungsanlagen und die Energieinfrastruktur. Ohne Klimaanlagen und Trinkwasser sind die sengend heißen Golfstaaten so gut wie unbewohnbar. Trotz des Irans relativer Größe und seiner militärischen Stärke in der Region genießt das radikale, islamistische Mullah-Regime keine große Beliebtheit bei den Nachbarstaaten. Die Kriegsgefahr mit Israel und den USA wurde als Pulverfass gesehen, das Stabilität und Investitionen in der gesamten Region gefährdet. Keiner der Golfstaaten will einen Krieg – selbst auf die Gefahr hin, dass sie in den Augen des Irans und der Welt als Verbündete Israels und der USA wahrgenommen werden. Hingegen dürfte sich die Hoffnung des Irans, dass die Golfstaaten die Eskalation als einen von den USA und Israel angezettelten Krieg sehen, in den sie hineingezogen wurden und sich auf die Seite des Iran stellen würden, nicht bewahrheiten.

Sunniten gegen Schiiten Die Fronten haben auch eine religiöse Komponente: Sunniten gegen Schiiten. Die muslimischen Strömungen werfen sich gegenseitig vor, den unrechtmäßigen Nachfolgern Mohammeds anzuhängen und den Koran falsch zu deuten. Weltweit sind rund 80 Prozent der Muslime Sunniten, die Schiiten machen rund 10 Prozent aus. Die große Mehrheit der Muslime im Mittleren Osten sieht sich als sunnitisch, viele Länder haben eine schiitische Minderheit. Nach dem Tod Ali Khameneis gingen Schiiten in Bagdad auf die Straße, in Kaschmir kam es zu Unruhen nahe den US-Botschaften inklusive Todesopfer. Vor allem mit dem sunnitischen Saudi-Arabien, das gegen den schiitischen Iran um die Führungsrolle in der muslimischen Welt ringt, hat das Mullah-Regime jahrelang Stellvertreterkriege geführt – im Jemen an der Seite der Huthis gegen die jemenitische Regierung, in Syrien während der Assad-Herrschaft und im Irak-Iran-Krieg. In Saudi-Arabien dominiert der Wahhabismus, eine streng konservative und extrem anti-schiitische Strömung des sunnitischen Islams. Dass die Saudis unter Vermittlung der USA seit 2020 an einer Normalisierung der Beziehungen mit Israel arbeiteten, war war der Führung in Teheran ein Dorn im Auge. Kurz vor einem Abkommen jedoch im Oktober 2023 griff die islamistische und ebenfalls vom Iran unterstützte Hamas Israel an.

Im Mini-Königreich Bahrain ist die Mehrheit der Bevölkerung Schiiten, die politische Macht halten die Sunniten. Die Regierung wirft dem Iran wiederholt vor, Aufständische im Land zu finanzieren. Auf Bahrain erhebt das Mullah-Regime schon lange Anspruch. Bahrain schützt sich durch den Militärstützpunkt, den es der USA zur Verfügung stellt: das Hauptquartier der Fünften US-Flotte. In dessen Gebäudekomplex schlug am Samstag eine Drohne ein. Monica Marks, Professorin für Nahostpolitik an der New York University Abu Dhabi, spricht gegenüber Al Jazeera von einem "Brudermord", den ein in die Enge getriebenes iranisches Regime dem Selbstmord vorziehe: die Nachbarn am Golf als Geiseln zu nehmen, anstatt eine Niederlage zu akzeptieren. Der "versehentliche", "zufällige" Beschuss der Golfstaaten: Es ist eine Drohung, die ganze Region mit ins Chaos zu stürzen, sollten die Mullahs im Iran fallen.