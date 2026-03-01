Die Zukunft des Iran: Sechs Szenarien, wie es weitergehen könnte

Die einen vergossen Tränen der Trauer in den Straßen Teherans, die anderen Tränen der Freude – unterschiedlicher hätten die Reaktionen auf den Tod des obersten iranischen Führers, Ayatollah Ali Khamenei , am Wochenende durch israelische Luftschläge nicht sein können. Doch wie es nun tatsächlich in dem öl- und gasreichen Land weitergeht ist völlig offen.

Fest steht, dass der Ayatollah während seiner fast vier Jahrzehnte dauernden Herrschaft eine ausgeklügelte und strenge Machtarchitektur aufgebaut hat. Innerhalb dieser soll nun ein Dreiergremium die Staatsgeschäfte führen. Diesem gehören angeblich Präsident Massud Peseschkian, Justizchef Gholam-Hussein Mohseni-Edschehi und Alireza Arafi vom Wächterrat an – allesamt Vertreter der alten, rigiden Garde. Wie die Entwicklung langfristig sein wird, weiß niemand, aber das wären mögliche Szenarien: