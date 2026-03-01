Über Monate verfolgt: Wie die CIA Khamenei aufspürte und töten ließ

Der US-Auslandsgeheimdienst CIA hat laut einem Bericht der New York Times eine wichtige Rolle vor dem Angriff auf Irans obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei gespielt. Die US-Zeitung berichtete unter Berufung auf mehrere nicht genannte Personen, die mit dem Einsatz vertraut sein sollen, der Auslandsgeheimdienst habe Khamenei über Monate verfolgt und dabei Kenntnisse über seine Aufenthaltsorte und Gewohnheiten erlangt.

Die CIA soll erfahren haben, dass am Samstagmorgen in einem Gebäudekomplex im Herzen Teherans ein Treffen hochrangiger iranischer Offizieller stattfinden sollte und sich Khamenei dort aufhalten würde. Daraufhin sollen die USA und Israel den Zeitpunkt ihrer Angriffe auf den Iran angepasst haben. Ursprünglich sei laut dem Zeitungsbericht geplant gewesen, nachts anzugreifen.

Den tödlichen Angriff auf Khamenei hat dann eigenen Angaben zufolge die israelische Armee ausgeführt. Das Militär gab bekannt, es habe am Samstag "den Obersten Führer des iranischen Terrorregimes eliminiert". "Ali Khamenei wurde in einer präzisen, großangelegten Operation der israelischen Luftwaffe ausgeschaltet, die auf exakten Geheimdienstinformationen beruhte, während er sich in seinem zentralen Führungskomplex im Herzen von Teheran aufhielt, gemeinsam mit weiteren hochrangigen Funktionären", hieß es weiter in der Mitteilung.

Khamenei als "Kopf der iranischen Krake"

Khamenei sei "über viele Jahre hinweg direkt verantwortlich für die gewaltsame Unterdrückung iranischer Bürger" gewesen. Außerdem sei er der "Architekt des Plans zur Zerstörung des Staates Israel" gewesen. Man habe ihn als "Kopf der iranischen Krake" bezeichnet, "die ihre Arme über den gesamten Nahen Osten bis an die Grenzen des Staates Israel ausstreckte". Khamenei sei verantwortlich für "Terroranschläge gegen den Staat Israel, und das Blut vieler Zivilisten aus aller Welt klebte an seinen Händen".

Irans Staatsmedien hatten in der Nacht zum Sonntag bestätigt, dass Khamenei getötet wurde. Dies hatte zuvor bereits US-Präsident Donald Trump verkündet.