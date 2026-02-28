Israel startet MIlitärschlag gegen Iran – nach Abstimmung mit USA
Dieser Artikel wird laufend aktualisiert
Israel hat eigenen Angaben zufolge einen Präventivschlag gegen den Iran begonnen.
"Der Staat Israel hat einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für den Staat Israel zu beseitigen", teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Samstag mit.
Iranischen Staatsmedien zufolge waren im Zentrum von Teheran drei Explosionen zu hören. Dicker Rauch sei aufgestiegen.
In Israel wurde Luftalarm ausgelöst, um die Bevölkerung vor einem möglichen Gegenschlag des Iran zu warnen, wie das israelische Militär mitteilte. Der israelische Luftraum wurde für den zivilen Luftverkehr geschlossen.
Der Militärschlag gegen den Iran war laut israelischen Verteidigungskreisen mit den USA abgestimmt. Die Aktion sei seit Monaten vorbereitet worden, das Datum des Angriffs stehe seit Wochen fest.
Seit Wochen mehrten sich Spekulationen über einen bevorstehenden großen Angriff auf den Iran, nachdem die USA die größte Gruppenkonzentration in der Region seit dem Irak-Krieg 2003 zusammengezogen hatten.
