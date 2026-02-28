Ausland

Israel startet MIlitärschlag gegen Iran – nach Abstimmung mit USA

In Teheran waren Explosionen zu hören. Die Aktion sei seit Monaten vorbereitet worden, das Datum des Angriffs stehe seit Wochen fest.
28.02.2026, 08:04

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Rauchsäule nach einer Explosion: Blick auf Teheran am Samstagmorgen.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert

Israel hat eigenen Angaben zufolge einen Präventivschlag gegen den Iran begonnen. 

"Der Staat Israel hat einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für den Staat Israel zu beseitigen", teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Samstag mit. 

Iranischen Staatsmedien zufolge waren im Zentrum von Teheran drei Explosionen zu hören. Dicker Rauch sei aufgestiegen.

Israel: Präventivschlag gegen Iran gestartet

In Israel wurde Luftalarm ausgelöst, um die Bevölkerung vor einem möglichen Gegenschlag des Iran zu warnen, wie das israelische Militär mitteilte. Der israelische Luftraum wurde für den zivilen Luftverkehr geschlossen.

Der Militärschlag gegen den Iran war laut israelischen Verteidigungskreisen mit den USA abgestimmt. Die Aktion sei seit Monaten vorbereitet worden, das Datum des Angriffs stehe seit Wochen fest. 

Seit Wochen mehrten sich Spekulationen über einen bevorstehenden großen Angriff auf den Iran, nachdem die USA die größte Gruppenkonzentration in der Region seit dem Irak-Krieg 2003 zusammengezogen hatten. 

Israel Iran
Agenturen, msim, kob  |   |  Aktualisiert vor 12 Minuten

Kommentare