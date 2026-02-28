Israel startet MIlitärschlag gegen Iran – nach Abstimmung mit USA

In Israel wurde Luftalarm ausgelöst, um die Bevölkerung vor einem möglichen Gegenschlag des Iran zu warnen, wie das israelische Militär mitteilte. Der israelische Luftraum wurde für den zivilen Luftverkehr geschlossen.

Der Militärschlag gegen den Iran war laut israelischen Verteidigungskreisen mit den USA abgestimmt. Die Aktion sei seit Monaten vorbereitet worden, das Datum des Angriffs stehe seit Wochen fest.

Seit Wochen mehrten sich Spekulationen über einen bevorstehenden großen Angriff auf den Iran, nachdem die USA die größte Gruppenkonzentration in der Region seit dem Irak-Krieg 2003 zusammengezogen hatten.