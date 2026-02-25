Iran und USA gehen in eine entscheidende Verhandlungsrunde

Der Iran und die USA gehen an diesem Donnerstag in eine entscheidende Verhandlungsrunde. Delegationen beider Staaten wollen sich erneut in Genf treffen.

Es ist die dritte Runde indirekter Gespräche in diesem Jahr, erneut unter Vermittlung des Golfstaats Oman. Für den Iran verhandelt das Team um Außenminister Abbas Araqchi, für die US-Seite der Sondergesandte Steve Witkoff sowie Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump.