Israel greift nach Schüssen wieder Ziele in Gaza an

Im Gazastreifen haben Extremisten trotz geltender Waffenruhe israelischen Armeeangaben zufolge ein Geschoß Richtung Israel gefeuert. Dieses habe jedoch sein Ziel verfehlt, teilte Israels Militär am Donnerstag mit. Das israelische Militär habe daraufhin einen gezielten Angriff auf eine Raketenabschussrampe in der Nähe von Gaza-Stadt durchgeführt. Medizinische Kreise meldeten, dass ein elf Jahre altes Mädchen durch israelisches Armeefeuer ums Leben gekommen sei.

Mit Blick auf das fehlgeschlagene Geschoß sagte das israelische Militär, es sei aus der Stadt Gaza, die ebenfalls im Norden des Gebiets liegt, abgefeuert worden. Das Geschoß sei in der Nähe eines Krankenhauses im Gazastreifen eingeschlagen. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht. Von wem der Angriff ausging, war zunächst unklar. Das israelische Militär warf der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas vor, den Waffenstillstand in den letzten 24 Stunden zweimal verletzt zu haben. Eine Quelle der palästinensischen Milizgruppe teilte Reuters mit, dass sie die Vorwürfe überprüfe.