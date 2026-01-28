Ex-Kanzler Sebastian Kurz bei Treffen Rechtsextremer in Israel

Der israelische Minister für die jüdische Diaspora, Amichai Chikli, organisierte am gestrigen Holocaust-Gedenktag in Jerusalem eine Konferenz, um „Antisemitismus direkt zu andressieren“, wie er sagte. Und das tat er ausgerechnet mit einem Aufmarsch stramm rechter und rechtsextremer Politiker. So durfte Jordan Bardella vom französischen Rassemblement National eine Rede halten.

Geladen waren unter anderen auch Vertreter der Schweden-Demokraten, der spanischen Rechtspopulisten von Vox oder zwei Söhne des wegen Umsturzversuchs zu 27 Jahren Haft verurteilten brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro. Und auch Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der einst mit der FPÖ koalierte. "Parodie" und "Dolchstoß" Michael Brenner, Professor für jüdische Geschichte in München: „Das Ganze ist für mich eine Parodie einer antisemitischen Konferenz.“