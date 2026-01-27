Das Telefonat begann am Abend, fünf Minuten vor neun. Es dauerte laut Protokoll nur 11 Sekunden. Und weil der, der angerufen hat, Sebastian Kurz , tags darauf einen wichtigen Prozesstag zu bewältigen hatte, und weil der Angerufene, Christian Pilnacek , nur wenige Stunden nach der Konversation tot in der Donau trieb, ist dies Anlass genug, den kurzen Kontakt im parlamentarischen Pilnacek-Untersuchungsausschuss zum Thema zu machen.

Nicht an diesem Mittwoch, nein. Da sind zunächst einmal zwei Polizisten geladen, die am Todestag - es war der 20. Oktober 2023 - laut Ladung am "Tatort", oder besser: am Fundort, gewesen sind. Aber in naher Zukunft soll der frühere ÖVP-Chef und Kanzler in den Untersuchungsausschuss kommen. Das wünschen sich die Neos. Und vielleicht können sie für eine Ladung die FPÖ und/oder ihre Koalitionspartner überzeugen (siehe Artikel hier).

Ganz allgemein soll der Untersuchungsausschuss ja klären, ob es bei der Aufklärung vor Ort politischen Einfluss oder Zurufe gegeben hat. Wurde die Arbeit von Justiz und Polizei in Rossatz beeinträchtigt oder allenfalls behindert? Das ist der Kern, dem sich die Parlamentarier widmen sollen.

Und nachdem man im Parlament das Anruf-Protokoll des Verstorbenen bekommen und durchgesehen hat, wird - abgesehen von Anrufen von Freunden, Freundinnen, Familienmitgliedern und Bekannten - möglicherweise nun auch das Telefonat zwischen Pilnacek und Kurz Thema (Nach Pilnacek sind noch Anrufe von einer Freundin dokumentiert, diese sind allerdings noch kürzer, Anm.).

Ist die Beschäftigung mit Sebastian Kurz und Christian Pilnacek bloß sensationssüchtige Polit-PR, ja möglicherweise Show zulasten eines Verstorbenen?

Nun, in einem Punkt ist das Gespräch, das dann auf Signal oder Telegram fortgesetzt worden sein könnte (das offizielle Protokoll des Mobilfunkanbieters verzeichnet wie gesagt nur 11 Sekunden), insofern von Relevanz, als Pilnacek zeitlebens vorgehalten worden ist, er trenne nicht scharf genug zwischen der Politik - deren Nähe er gesucht hat - und seinem Job als Sektionschef und Vertreter der Justiz.

Der Umstand, dass Sebastian Kurz ausgerechnet am Vorabend eines für ihn wichtigen Gerichtstermins mit Pilnacek telefoniert, wirft Fragen auf.