Am Ende sollen Wolkenkratzer an der Küste von Gaza stehen, Häfen unzählige Frachten löschen, wiederaufgebaute Städte erblühen, modernste Industrieparks und Rechenzentren entstehen und Investitionen von mindestens 25 Milliarden Dollar in den weitgehend zerstörten Gaza-Streifen geflossen sein. So weit die Vision, die Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner jüngst in Davos beim Weltwirtschaftsforum darlegte:

Auf Basis des vom US-Präsidenten gegründeten Friedensrates ("Board of Peace") für Gaza würde den Menschen nach zwei Jahren Krieg die dringend nötigen wirtschaftlichen Chancen und Israel sowie anderen arabischen Ländern endlich die erhoffte Sicherheit geboten werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/HAITHAM IMAD Weitgehend zerstörtes Gaza

So weit der Plan, am Donnerstag soll ein erster Schritt zur Umsetzung des ehrgeizigen Vorhabens gesetzt werden. In Washington ist das Starttreffen des Board of Peace angesetzt, die Vertreter von 26 Staaten werden teilnehmen. Österreich wird ebenso wenig vertreten sein wie die meisten anderen europäischen Staaten, nur Ungarn und Bulgarien haben sich dem Friedensrat angeschlossen. Italien, das bei der Ausbildung von Polizeikräften in Gaza mithelfen wird, Griechenland, Zypern und Rumänien wollen als Beobachter bei der Auftaktsitzung in Washington dabei sein. Auch die EU spielt bei diesem Wiederaufbau-Instrument für Gaza keine Rolle: Nur die weitgehend machtlose Mittelmeerkommissarin Dubravka Suica reist nach Washington, um der Sitzung zum Gazastreifen beizuwohnen. Die EU-Kommission sieht das Board of Peace als eine Art Konkurrenz zur UNO.