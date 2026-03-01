Augenzeugenbericht

Österreicher (52) erlebte iranischen Raketen-Angriff in Dubai: "Wie in einem Film"

Ein Niederösterreicher in Dubai berichtet von Raketenalarm, Explosionen und Evakuierungen. Einschlag 200 Meter von seiner Wohnung entfernt.
01.03.2026, 14:04

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Eine blaue Bahn fährt über eine Brücke, im Hintergrund ist eine große Rauchwolke zu sehen.

Von Gernot Heigl und Michael Pekovics

Markus T. aus Niederösterreich, lebt seit zwei Jahren in Dubai. Seine Wohnung liegt im oberen Bereich eines mehrstöckigen Gebäudes, rund 200 Meter Luftlinie vom 7-Sterne-Hotel Burj Al Arab Jumeirah entfernt. Von seinem Balkon aus sieht der 52-Jährige auch das 828 Meter hohe Burj Khalifa.

Das Machtgefüge im Iran: Welche Rolle spielte Khamenei noch?

Am Nachmittag erhielt er eine SMS der „The National Emergency Crisis and Disasters Management Authority (NCEMA)“ mit einer Sicherheitsinformation. Ruhig blieb es zunächst. Um 00.35 Uhr Ortszeit begannen dann alle Handys laut zu piepsen: ein Emergency Alert mit Hinweis auf einen möglichen Raketenangriff.

Warnmeldung auf einem Smartphone-Bildschirm fordert dazu auf, wegen möglicher Raketenbedrohung sofort Schutz zu suchen.

Ein Niederösterreicher in Dubai berichtet von Raketenalarm, Explosionen und Evakuierungen

Eskalation im Iran: Chaos im Flugverkehr, Tausende Reisende sitzen fest

„Unfassbar. Dass das in Dubai passiert, konnte ich zuerst nicht glauben. Das hier ist ja nicht Bagdad. Dann haben wir die ersten dumpfen Grollgeräusche wahrgenommen. Dann war klar, dass das kein Scherz ist. Irgendwie stand ich neben mir, ungläubig, alles so unwirklich, dass das gerade tatsächlich passiert", erzählt der Niederösterreicher im Gespräch mit dem KURIER.

"Irgendwie kam ich mir vor, wie in einem Film. Klar hatte man auch Angst. Umso mehr, als es immer häufiger laute Explosionsgeräusche gab, die immer näher kamen. Es hörte sich wie dumpfes Grollen an wenn es weiter weg war und wie ein lauter Knall, so, als ob ein Blitz eingeschlagen hat, wenn es in der Nähe war.“

Iran ortet "Kriegserklärung" und droht mit "Blutrache" + Feier bei Demo in Wien

Da es keine Keller gibt, ging er mit seiner Freundin ins Stiegenhaus, wie auch andere Bewohner. Nach gut einer Stunde kehrte er in die Wohnung zurück und verschaffte sich vom Balkon aus einen Überblick. Beim Burj Al Arab Jumeirah standen zahlreiche Einsatzfahrzeuge, das Hotel wurde evakuiert. Er nahm Brandgeruch wahr. Das Gebäude sei auf der ihm abgewandten Seite getroffen worden, die Flammen selbst habe er nicht gesehen.

Parallel dazu wurde das Burj Khalifa evakuiert. Ein Freund, der dort wohnt, informierte ihn telefonisch. Das Hochhaus sei seines Wissens nach nicht getroffen worden.

Mehrere Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht stehen nachts vor einem modernen, hell erleuchteten Gebäude.

Verschwommene Aufnahme von Markus T. vom getroffenen 7-Sterne-„Segel-Hotel“ Burj Al Arab Jumeirah, aufgenommen vom Balkon seiner Wohnung in 200 Metern Entfernung.

In Dubai wurde Markus T. bisher über folgende weitere Sachverhalte informiert:

  • Rund zwei Kilometer entfernt, auf der künstlichen Palmeninsel The Palm, habe das Hotel Fairmont einen Treffer abbekommen.
  • Auch der Flughafen in Dubai sei getroffen worden, diese Information sei über interne Dubai-Kanäle gekommen.
  • Laut offiziellen Angaben habe es am Flughafen vier Verletzte gegeben.
  • Offiziellen Dubai-Informationen zufolge seien Brände in Hotels nicht durch direkte Treffer entstanden, sondern durch Trümmer abgefangener Raketen oder Drohnen.

Am Abend schlossen alle Lokale in Dubai, „wie bei einem Lockdown“, sagt Markus T. Ein Restaurant, das er besuchen wollte, habe angerufen und mitgeteilt, dass es zusperren müsse.

Beim jüngsten Austausch mit dem KURIER am Sonntag gegen 14.30 Uhr Ortszeit Dubai (Wien: 11:30 Uhr; Anm.) war die Situation in Dubai ruhig, ebenso die Nacht. Auffällig sei gewesen, dass es keine Flugzeuggeräusche gegeben habe, schrieb der Niederösterreicher. Zwar kam es noch zu vereinzelten Explosionen, die meisten der Raketen auf Dubai dürften abgefangen worden sein.

Alle aktuellen Entwicklungen im Iran-Krieg

Lesen Sie hier unsere aktuellen Meldungen zum Angriff der USA auf den Iran.

Iran ortet "Kriegserklärung" und droht mit "Blutrache" + Feier bei Demo in Wien Österreicher (52) erlebte iranischen Raketen-Angriff in Dubai: "Wie in einem Film" Das Machtgefüge im Iran: Welche Rolle spielte Khamenei noch? Massive Vergeltungsschläge: Iran nimmt USA und Israel ins Visier "Einer der bösartigsten Menschen der Geschichte ist tot": Das Ende einer 37-jährigen Ära im Iran
Iran Nahost Niederösterreich
kurier.at, PEKO  |   |  Aktualisiert vor 15 Minuten

Kommentare