Iran: 17.000 Österreicher im Krisengebiet registriert
Derzeit sollen laut dem österreichischen Außenministerium rund 17.000 Österreicher im Krisengebiet registriert sein, davon rund 2.500 Geschäftsreisende oder Urlauber. Wegen der Luftraumsperre für die zivile Luftfahrt ist eine Rückkehr nach Österreich nicht möglich.
Die Entwicklungen würden laufend beobachtet, heißt es aus dem Außenamt. Dort wurde am Samstag ein Krisenstab eingerichtet, der in Kontakt mit den Botschaften vor Ort steht. "Das Wichtigste ist, dass sich die Österreicherinnen und Österreicher registrieren. Dann gibt es laufende Informationen von den Botschaften beziehungsweise im Fall von Iran von der Zentrale hier an die Registrierten mit aktuellen Updates", sagt Außenministerin Beate Meinl-Reisinger im Ö1-Morgenjournal.
In der gesamten Region wurde bereits die Reisewarnstufe auf die höchste Stufe 4 erhöht. Die Außenministerin stehe in Kontakt mit den EU-Partnern, wie die eigenen Landsleute das Land verlassen könnten.
"Im Moment ist es so, dass die Behörden vor Ort dazu aufrufen, vor allem im Fall von Alarmen und Sirenenläuten Schutz zu suchen. Das heißt, eine Ausreise erfolgt immer nur, wenn sie individuell organisiert wird, in Eigenverantwortung", erklärt Meinl-Reisinger. Es werden sämtliche Möglichkeiten überprüft. Entsprechende Informationen werden an die Betroffenen weitergegeben.
"Niemand in der Europäischen Union wird dem Ayatollah nachtrauern"
Die Außenministerin betonte im Ö1-Morgenjournal die Wichtigkeit einer Deeskalation und einer Rückkehr zur Diplomatie. Der Wunsch der Iraner nach Freiheit und Demokratie sei nachvollziehbar. "In diesem Sinne trauert jetzt niemand in der Europäischen Union dem Ayatollah nach. Aber es ist die ganz große Frage, ob durch Bomben von außen ein Regimewechsel kommen kann", sagt Meinl-Reisinger. Es liege am iranischen Volk selbst, die Zukunft zu bestimmen.
Kommentare