Iran: 17.000 Österreicher im Krisengebiet registriert

Derzeit sollen laut dem österreichischen Außenministerium rund 17.000 Österreicher im Krisengebiet registriert sein, davon rund 2.500 Geschäftsreisende oder Urlauber. Wegen der Luftraumsperre für die zivile Luftfahrt ist eine Rückkehr nach Österreich nicht möglich.

Die Entwicklungen würden laufend beobachtet, heißt es aus dem Außenamt. Dort wurde am Samstag ein Krisenstab eingerichtet, der in Kontakt mit den Botschaften vor Ort steht. "Das Wichtigste ist, dass sich die Österreicherinnen und Österreicher registrieren. Dann gibt es laufende Informationen von den Botschaften beziehungsweise im Fall von Iran von der Zentrale hier an die Registrierten mit aktuellen Updates", sagt Außenministerin Beate Meinl-Reisinger im Ö1-Morgenjournal.