Berichte: US-Kampfflugzeug in Kuwait abgestürzt
Zusammenfassung
- US-Kampfflugzeug vom Typ F-15 stürzt in Kuwait ab, Pilot und Waffenoffizier retten sich.
- An der US-Botschaft in Kuwait bricht Feuer aus, Rauch steigt auf, Ursache unklar.
- US-Botschaft warnt vor anhaltender Bedrohung durch Raketen und Drohnen, Hintergründe des Absturzes nicht bestätigt.
Im Golfstaat Kuwait sind nach dortigen offiziellen Angaben mehrere US-Militärflugzeuge abgestürzt. Die Besatzungen hätten überlebt, teilte ein Sprecher des kuwaitischen Verteidigungsministeriums mit. Zu den Absturzursachen machte der Sprecher keine Angaben.
In sozialen Medien kursierten mehrere Videos, die einen der Vorföll zeigen sollen. Der Pilot des Kampfjets vom Typ F-15 sowie ein Waffenoffizier sollen sich örtlichen Berichten zufolge rechtzeitig aus der Maschine befreit haben.
An der US-Botschaft in Kuwait ist indes offenbar ein Feuer ausgebrochen. An dem Gebäude steige Rauch auf, berichteten Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur.
Auch der Nachrichtenkanal Al-Arabiya berichtete, dass an dem Gebäude Rauch aufsteige. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. "Es gibt eine anhaltende Bedrohung durch Raketen und Drohnen über Kuwait. Kommen Sie nicht zur Botschaft", teilte die US-Botschaft im Golfland mit. Landsleute wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben und wachsam zu bleiben wegen möglicher Angriffe im Land.
Videos vom Flugzeugabsturz
Weitere Videos vom Kampfjet-Absturz sollen zeigen, wie Anrainer einen US-Kampfpiloten im Kofferraum ihres Autos in Sicherheit bringen. Bilder vom Absturzort zeigen auch einen Fallschirm. Der US-Nachrichtensender CNN lokalisierte die Videos und berichtete, der Absturz habe sich wenige Kilometer vom US-Luftwaffenstützpunkt Ali al-Salam entfernt ereignet. Es handle sich um ein Kampfflugzeug des Typs F-15 oder F/A-18. Allerdings hätten auch Kuwaits Streitkräfte solche Flugzeuge im Einsatz.
Noch keine offizielle Bestätigung
Eine offizielle Bestätigung des Absturzes gibt es noch nicht. Das US-Militär, das in dem kleinen Staat am Persischen Golf rund 13.500 Truppen stationiert hat, äußerte sich zunächst nicht. Unklar war auch, ob es sich um einen Unfall, einen Abschuss etwa durch eine iranische Rakete oder um versehentlichen Beschuss durch eigene Truppen handelte.
Kuwait gerät seit der Tötung von Irans oberstem Führer Ali Khamenei ähnlich wie die weiteren Golfstaaten unter Beschuss durch Teheran. Ziel sind dabei unter anderem Einrichtungen des US-Militärs. Der Iran griff infolge der amerikanisch-israelischen Angriffe unter anderem auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Bahrain an.
