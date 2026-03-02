Versehen: 3 US-Kampfjets von Kuwait abgeschossen + Neuer Angriff im Zentrum Teherans

Derzeit sollen laut dem österreichischen Außenministerium rund 17.000 Österreicher im Krisengebiet registriert sein, davon rund 2.500 Geschäftsreisende oder Urlauber. Wegen der Luftraumsperre für die zivile Luftfahrt ist eine Rückkehr nach Österreich nicht möglich. "Das Wichtigste ist, dass sich die Österreicherinnen und Österreicher registrieren. Dann gibt es laufende Informationen von den Botschaften beziehungsweise im Fall von Iran von der Zentrale hier an die Registrierten mit aktuellen Updates", sagt Außenministerin Beate Meinl-Reisinger im Ö1-Morgenjournal.

In der gesamten Region wurde bereits die Reisewarnstufe auf die höchste Stufe 4 erhöht. Die Außenministerin stehe in Kontakt mit den EU-Partnern, wie die eigenen Landsleute das Land verlassen könnten. "Im Moment ist es so, dass die Behörden vor Ort dazu aufrufen, vor allem im Fall von Alarmen und Sirenenläuten Schutz zu suchen. Das heißt, eine Ausreise erfolgt immer nur, wenn sie individuell organisiert wird, in Eigenverantwortung", erklärt Meinl-Reisinger.