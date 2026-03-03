Iran-Krieg: Diese Airlines nehmen ihre Flüge wieder auf

Rund um den Iran gibt es seit gestern erste vorsichtige Lockerungen des Flugverkehrs aus dem arabischen Raum. Die arabischen Fluglinien Emirates (Dubai), Etihad Airways (Abu Dhabi) und Qatar Airways nehmen den Betrieb teilweise wieder auf. Auch verschiedene europäischen Airlines sind wieder aktiv.

Die Emirates (Dubai) führt erste Langstreckenflüge wieder schrittweise durch, kurzfristige Streichungen und geänderte Routen von Flügen sind aber möglich.

Die Etihad Airways (Abu Dhabi) beginnt der Wiederaufnahme einzelner Verbindungen vor allem Richtung Europa und Asien, aber noch kein voller Regelbetrieb.

Die Qatar Airways plant die Wiederaufnahme der Flüge, erste Flüge nach Öffnung des katarischen Luftraums genehmigt, aber aktuell noch stark reduziert, Fokus auf Rückhol- und Transitflüge.

Die Saudia Airways (Saudi-Arabien) ist regional und auf der Langstrecke wieder aktiv, umfliegt aber die Krisengebiete.

Noch weitgehend ausgesetzt oder stark eingeschränkt sind die Flugaktivitäten von Flydubai, Air Arabia und Gulf Air (Bahrain). Letztere wartet noch auf weitere Sicherheitsfreigaben. Umsteigeverbindungen über Dubai, Doha, Abu Dhabi sind noch unsicher.