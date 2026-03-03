Warum der Goldpreis um mehr als vier Prozent fällt

Der Goldpreis fiel am Dienstag und notierte zeitweise um mehr als 4 Prozent tiefer. Der Preis fiel im Laufe des Tages auf bis zu 5.151 Dollar je Unze, nachdem er zuvor auf den niedrigsten Stand seit dem 20. Februar gefallen war. Auch andere Edelmetalle gaben stark nach. Der Silberpreis fiel um 9,1 Prozent auf 81,31 Dollar je Unze, nachdem er am Montag ein mehr als vierwöchiges Hoch erreicht hatte. Platin verlor 11,7 Prozent auf bis zu 2.034 Dollar und Palladium 5,7 Prozent auf 1.665 Dollar.

Auf den ersten Blick ist dies verblüffend, da Gold als Krisenwährung gilt. Doch Investoren schichten derzeit angesichts der Auswirkungen des US-israelischen Luftkriegs gegen den Iran um und bevorzugen den Dollar statt Gold als sicheren Hafen. Zudem reduzierten Händler ihre Erwartungen an Zinssenkungen aufgrund von Inflationssorgen. „Der Dollar legt absolut rasant zu, ebenso wie US-Staatsanleihen, und das sorgt für starken Gegenwind für Gold und insbesondere für Silber“, sagte der unabhängige Analyst Ross Norman.

US-Dollar steigt auf mehr als ein Monatshoch Der Dollar stieg um 0,9 Prozent auf den höchsten Stand seit mehr als einem Monat, während die Renditen von US-Staatsanleihen deutlich anzogen. Eine stärkere US-Währung macht in Dollar notiertes Gold für Käufer mit anderen Währungen in der Regel teurer, und höhere Renditen erhöhen die Kosten für das Halten des unverzinsten Metalls. Obwohl Gold langfristig als Absicherung gegen Inflation gilt, kann höhere Inflation auch zu höheren Realrenditen und einem stärkeren Dollar führen, wodurch die Kreditkosten länger erhöht bleiben und die Nachfrage nach dem unverzinsten Metall gedämpft wird.