Trump forciert einen schwachen Dollar

Wer trotz der vielen haarsträubenden Entwicklungen in den USA eine Reise in die Vereinigten Staaten überlegt, den wird der starke Euro freuen. Öl und Gold werden in Dollar gehandelt. Europäische Käufer haben auch hier einen Währungsvorteil. Europas Exportunternehmen sehen die Entwicklung freilich kritischer, da ihre Waren im Dollar-Raum teurer werden. Die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Exporteure hat durch die höheren Energie- und Lohnkosten in Europa bereits gelitten. Die Euro-Aufwertung von zehn bis 15 Prozent seit Anfang 2025 kommt im US-Geschäft als Belastung dazu. Auch bei der Europäischen Zentralbank ist die Euro-Entwicklung Thema. Die EZB hat zwar kein spezielles Wechselkursziel und kümmert sich vorrangig um den Kampf gegen die Inflation. Weil aber ein starker Euro Importe – vor allem von Öl und Gas – verbilligt und damit die Inflation senkt, wird in Frankfurt neuerdings genauer auf die Kursentwicklung der Gemeinschaftswährung geachtet.

Inflation zu niedrig? Noch ist die Inflation in der Eurozone mit 1,7 Prozent nicht weit vom Zwei-Prozent-Ziel der EZB entfernt. Sollte die Teuerung aber weiter deutlich sinken, könnte das ein Problem für die Konjunktur werden – genauso wie eine zu hohe Inflation einen Dämpfer für das Wirtschaftsleben bedeutet. Notenbanker wie Österreichs Martin Kocher denken deshalb schon laut über eine weitere Zinssenkung nach, um die Konjunktur in Europa anzukurbeln. EZB-Präsidentin Christine Lagarde nutzt ihre Kommunikationsmöglichkeiten, um den Euro-Aufstieg verbal zu bremsen, ohne direkt am Devisenmarkt einzugreifen. Sie warnt vor den Risiken für die Exportwirtschaft, insbesondere für Deutschland. US-Präsident Donald Trump kommt die Entwicklung gelegen, er hat sie sogar forciert: Seine erratische Wirtschafts- und Außenpolitik, die von ihm ausgelösten Handelskonflikte, sein Ansatz von America first, vor allem auch sein ständiger Druck auf die US-Notenbank Fed, endlich die Zinsen kräftig zu senken, drücken fast automatisch den Dollar-Kurs. Zuletzt hat Trump den schwächeren Dollar dezidiert befürwortet und die jüngsten Kursverluste von kurzfristig auf 1,20 Dollar pro Euro als „großartig“ bezeichnet.