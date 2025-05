Was ein starker Eurokurs gegenüber dem US-Dollar bedeutet

Zu vielen Weltwährungen nach unten. Zum Euro etwa liegt er auf dem tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren. Für einen Euro gibt es am Geldmarkt bereits knapp 1,14 Dollar. Das ist um rund zehn Prozent mehr als noch zu Jahresbeginn (siehe Grafik). Am Donnerstag fiel der Eurokurs knapp unter 1,13 Dollar, nachdem ein Konjunkturausblick zwar schlecht, aber immer noch besser ausgefallen war als befürchtet.

Was sind die Gründe für den Dollar-Verfall?

Ein wesentlicher Grund liegt in der Zollpolitik von Trump, die viel Unsicherheit schürt und den Kurs des Dollar belastet. Hinzu kommt die immer wiederkehrende Kritik am US-Notenbankchef Jerome Powell. Trump wünscht sich niedrigere Zinsen, weil er damit die Konjunktur am Laufen halten möchte. Die unabhängige Notenbank lässt sich durch die Zurufe aber nicht beirren. Noch gibt es keinen Grund für Zinssenkungen, zumal Trumps Politik die Inflation anheizen dürfte, was gegen sinkende Zinsen spricht. Bei sinkenden Zinsen ziehen in der Regel Anleger Mittel aus der betroffenen Währung ab und suchen sich lukrativere Möglichkeiten.