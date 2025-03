Kurs auf Rekordhoch: Wie es mit dem Goldpreis weitergehen könnte

Während es an den internationalen Aktienmärkten in den vergangenen Tagen teils starke Kurseinbrüche gegeben hat, ging es mit dem Goldpreis erneut stetig nach oben. Von 2.911 Dollar zu Handelsbeginn am Montag bis auf knapp 3.005 Dollar am gestrigen Freitag. Noch nie lag der Kurs über der Marke von 3.000 Dollar.

In Euro gerechnet waren es fast 2.770 Euro – kein neuer Rekord. Dieser wurde bereits am 11. Februar mit rund 2.821 Euro erzielt. Grund: Der Dollar hat seitdem an Wert verloren. Gold wird primär in der US-Währung (je Feinunze, 31,1 Gramm) angegeben.