Ögussa setzt auf nachhaltiges Gold. Welche Möglichkeiten gibt es hier?

Reinhard Walz: Unter verantwortungsvollem und fairem Edelmetall verstehen wir solche, die unter strengen ethischen, sozialen und ökologischen Standards gewonnen und verarbeitet werden. Unser Gold stammt aus Quellen, die faire Arbeitsbedingungen bieten, gerechte Löhne zahlen und keine Kinder- oder Zwangsarbeit zulassen. Zudem setzen wir auf umweltfreundliche Technologien, um Abfälle und Emissionen zu minimieren.

Die Transparenz und Rückverfolgbarkeit entlang der gesamten Lieferkette sind uns besonders wichtig. Unser wichtigster Aspekt ist jedoch die Wiederverwertung von Edelmetallen aus industriellen Abfällen sowie aus dem Ankauf von Altgold.

Wenn ich als Kunde in nachhaltiges Gold investieren möchte – auf welche Zertifizierungen kommt es hier an?

Verbraucher und Unternehmen können auf verschiedene Labels vertrauen, die strenge ethische, soziale und ökologische Standards garantieren. Für die Schmuck- und Uhrenindustrie zählen zu den wichtigsten der Responsible Jewellery Council (RJC) „Code of Practices“, der die ethischen, sozialen und ökologischen Geschäftspraktiken abdeckt und der RJC „Code of Custody“, der die konfliktfreie Lieferkette abdeckt. Fairmined steht für fairen und umweltfreundlichen Kleinbergbau.