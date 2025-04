Was den Herrn des Weißen Hauses so ärgert: Powell weigert sich hartnäckig, Trumps Drängen nach einer Zinssenkung in den USA nachzukommen. Vielmehr noch: Der FED-Chef reagierte nicht nur nicht darauf, sondern kritisierte die erratische Zollpolitik der Trump-Administration gegen fast die ganze Welt.

Im Umfeld des US-Präsidenten kommt Kritik fast Majestätsbeleidigung gleich, was Trump dann auch sofort mit heftigem Wüten in den Sozialen Medien gegen seinen republikanischen Parteikollegen quittierte:

Seit Monaten suche Trump deshalb im Geheimen nach Wegen, so berichtet das stets gut informierte Wall Street Journal, den widerspenstigen FED-Vorsitzenden zu entlassen.

Der Zinssatz der FED liegt derzeit zwischen 4,25 und 4,5 Prozent - viel zu hoch nach Meinung Trumps. Zum Vergleich: Die EZB hat dagegen ihren Leitzins von 2,5 auf 2,25 Prozent gesenkt. Die nächste Leitzinsentscheidung der FED steht im Mai an, doch dass die FED dem Druck Trumps nachgeben und den Leitzins senken wird, gilt als höchst unwahrscheinlich.

Dessen Amtszeit endet zwar ohnehin bereits Mitte nächsten Jahres, doch der ungeduldige Staatschef will nicht länger warten. Bei einem Treffen im Oval Office am Donnerstag äußerte Trump seine Zuversicht, Powell abzusetzen. „Wenn ich ihn loswerden will, wird er ganz schnell weg sein, glauben Sie mir“, sagte Trump. Der Präsident fügte hinzu: "Ich bin nicht glücklich mit ihm."

Besorgte Finanzmärkte

Noch nie zuvor wurde in den USA ein Notenbank-Chef vor dem vierjährigen Ende seiner Amtszeit abgesetzt. Ein derartiger Versuch Trumps würde wohl vor dem Obersten Gericht landen. Zumindest hat Powell bereits mehrmals angekündigt: Er würde im Fall seines Rauswurfs alle rechtlichen Register ziehen. Das Kräftemessen Trump gegen Powell geht offenbar jetzt erst richtig los.

Was aber die Gegner dieses Vorhabens, selbst in der engsten Umgebung Trumps, besorgt, ist die Befürchtung, dass die präsidentielle Faust auf die Notenbank die Finanzmärkte in den Keller schicken könnte.