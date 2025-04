Insiderhandel? Vor der Zollpause gab Trump noch eine Kaufempfehlung ab

Doch gleichzeitig wirft seine am Mittwoch verkündete Zollpause von 90 Tagen - mit Ausnahme von China - vor allem viele Fragen auf. Die wohl brisanteste lautet: Ging da im Weißen Haus alles mit rechten Dingen zu? Zumindest US-Demokraten bezweifeln das massiv und sprechen offen den Verdacht des strafbaren Insiderhandels und der Marktmanipulation aus.

Am Tag danach reiben sich noch alle die Augen. Der jüngste Zollschwenk von Donald Trump belegt eindrucksvoll das von ihm verursachte Chaos, kaum jemand weiß noch, was jetzt wirklich gilt.

Der US-Aktienmarkt reagierte jedenfalls, das ist belegbar und für alle Anleger einfach nachvollziehbar, mit einem regelrechten Kursfeuerwerk auf Trumps Zollschwenk. Der Markt, gemessen am breiten Aktienindex S&P 500, der die Aktien der 500 führenden börsennotierten US-Unternehmen umfasst, gewann im Handelsverlauf etwa vier Billionen Dollar beziehungsweise 70 Prozent des Wertes zurück, den er in den vergangenen vier Handelstagen verloren hatte. Trumps Kommentar dazu: "Man sagt, es war der größte Tag in der Finanzgeschichte."

Was stutzig macht, sind Trumps Postings auf seiner Plattform Truth Social nur kurze Zeit vor seiner völlig überraschenden Zoll-Ankündigung. Er gab schlicht einen relativ durchsichtigen Finanztipp ab: "Die ist eine großartige Zeit zum Kaufen!!! DJT." Weniger als vier Stunden später setzte Trump einen großen Teil der von ihm verhängten Zölle für zunächst drei Monate aus.