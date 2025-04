Krisenkonferenz in China + Trump: "Länder wollen meinen Ar*** küssen"

In der Nacht auf Mittwoch um 00.00 Uhr in Washington (06:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit) traten die von US-Präsident Donald Trump in der Vorwoche angekündigten Zölle auf Importe aus dem Ausland in den Vereinigten Staaten in Kraft. Für fast alle Staaten weltweit gelten fortan unterschiedlich hohe Zollsätze.

Wer in den USA Waren aus der EU importiert, muss jetzt 20 Prozent des Kaufpreises als Zoll zahlen. Bei Waren aus China sind es sogar 104 Prozent des Preises, weil die Regierung in Peking in der Vorwoche mit eigenen Gegenzöllen reagiert hatte, woraufhin Trump die US-Zölle drastisch erhöhte. In der Nacht auf Mittwoch verhöhnte er seine Handelspartner bei einer Rede: "Sie wollen meinen Ar*** küssen."