Warum Österreich die US-Zölle massiv treffen: "Bedrohlich ist die Situation jedenfalls"

Den meisten Warenverkehr betreibt Österreich nach und aus Europa (Importe 76,3 % /Exporte: 78,2 %). Die Handelsbeziehungen zum Gemeinsamen Südamerikanischen Markt alias Mercosur (Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay und Venezuela) sind derzeit in Relation gering - beliefen sich im Jahr 2024 auf 713 Millionen Euro import- und 692 Millionen Euro exportseitig. Doch das soll sich ändern, wenn es nach ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer geht. Dass er das Freihandelsabkommen befürwortet, brachte ihn jüngst in die Schlagzeilen und ihm harsche Kritik in den eigenen Reihen ein.