Landwirtschaftsminister Totschnig zu Mercosur: Abkommen muss fair sein

"Verrat an Bauern": Möglicher Mercosur-Pakt sorgt für Aufregung

"Österreich ist exportorientiert, auch die landwirtschaftliche Produktion, wir brauchen Export", sagte Totschnig. Daher sei man dem Freihandel gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt. "Für uns ist entscheidend, dass es bei Handelsabkommen einen Interessenausgleich braucht", so der Minister. Zuletzt hatte sich Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) deutlich für das Abkommen mit den südamerikanischen Staaten ausgesprochen.

Auf diesen Beschluss verwies auch Stocker. Allerdings hätten sich die Bedingungen verändert, meinte er bei der Regierungsklausur am Dienstag. "Daher werden wir dieses Thema diskutieren und wir werden eine gemeinsame Lösung für Österreich finden." Es gebe in der Regierung keinerlei Diskussion über Mercosur, dass man immer wieder über das Thema reflektiere, liege aber in der Natur der Sache, meinte wiederum Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ).

Bisher Uneinigkeit zwischen Regierungsparteien

Das Freihandelsabkommen sei ein mögliches wichtiges Instrument für die EU, sagte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) - es gebe allerdings nicht nur Mercosur. Es stelle sich die Frage, wo jene Partner seien, "die weiter eine regelbasierte Ordnung haben wollen" - etwa in Sachen Friedenssicherung oder wirtschaftlicher Zusammenarbeit.

Innerhalb der Regierung sind die Neos für das Abkommen, die SPÖ war bisher stets dagegen. Auch Industrie und Wirtschaft sprechen sich dafür aus, Landwirtschaft und Arbeitnehmervertretungen bisher dagegen. Uneinigkeit gibt es innerhalb der Volkspartei, wo sich der Bauernbund bisher stets strikt ablehnend äußerte, während der Wirtschaftsbund für das Abkommen offen war.