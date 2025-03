Kanzler Christian Stocker: "Noch bin ich nicht zur Gänze angekommen"

Der Wiener Neustädter wächst in einem politischen Elternhaus auf (Vater Franz ist für die ÖVP erst im Bundes-, dann im Nationalrat), studiert Jus, wird 1990 ÖVP-Gemeinderat, 1994 selbstständiger Anwalt. Danach bekleidet Stocker zahlreiche Positionen in Wiener Neustadt.

Seit 2019 ist der ehemalige Vizebürgermeister von Wiener Neustadt im Nationalrat, 2022 übernimmt er das ÖVP-Generalsekretariat, am 5. Jänner 2025 von Nehammer den Parteivorsitz. Am 3. März wird Stocker als Bundeskanzler der Dreierkoalition von ÖVP, SPÖ und Neos angelobt. Am 29. März 2025 wird er offiziell zum ÖVP-Bundesparteivorsitzenden in Wiener Neustadt gewählt. Stocker ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.