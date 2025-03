Ruf nach "mutigen Reformen": Wo kann die Regierung ansetzen?

De facto. Marterbauer betont am Donnerstag vor Journalisten, nicht an weitere Maßnahmen zu denken. 6,4 Milliarden seien „mehr als genug“, und die Regierung sei „ausgelastet“, diese Summe einzutreiben. Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) widerspricht nicht – und lehnt neue Steuern ab. Im Gegensatz zur ÖVP wollte die SPÖ ein Defizitverfahren von Anfang an nicht verhindern. Dieses sei „kein Beinbruch“, meint Marterbauer. Die Lage sei aber „sehr ernst“, man arbeite das Sparpaket nun „konstruktiv“ ab – und hoffe auf Hilfe von Ländern und Gemeinden.

Steht fest, dass die Regierung ein Defizitverfahren in Kauf nimmt?

Wo kann Österreich langfristig einsparen?

Wo sich alle einig sind: Die Budgetkonsolidierung wird noch Jahre dauern. An einem entsprechenden Plan arbeitet die Regierung. Eibinger-Miedl will beispielsweise die Förderquote senken. Viel Geld wäre bekanntlich im Pensionsbereich und bei Beamtengehältern zu holen. WIFO-Chef Gabriel Felbermayr empfiehlt in beiden Fällen eine Anpassung unter der Inflationsrate – und zwar für die kommenden Jahre.

Selbiges sei, hier appelliert Felbermayr an die Sozialpartner, bei den Löhnen nötig. Österreich sei „ärmer“ geworden – und das könnten der Staat und die Betriebe auf Dauer nicht auffangen. Ohne „mutige Reformen“ drohe ein „verlorenes Jahrzehnt“, warnt Felbermayr. Marterbauer widerspricht teils: Österreich zähle nach wie vor zu den reichsten EU-Staaten. „Ich finde es immer nicht so gut, wenn sich Österreich so arm macht und klein darstellt.“ Zu einer möglichen Pensionsanpassung unter der Inflationsrate meint Marterbauer lediglich, dass diese nicht im Regierungsprogramm stehe.