"Mehr als genug": Regierung hält an 6,4-Milliarden-Paket fest

Die Rezession geht weiter. Österreichs Wirtschaft schrumpft das dritte Jahr in Folge. Obwohl die Regierung ein Sparpaket von 6,4 Milliarden Euro umsetzen will, prognostiziert das WIFO heuer deshalb ein Budgetdefizit von 3,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) – und das ist noch die positivste Prognose. Die nötige Schwelle von drei Prozent des BIP, um ein EU-Defizitverfahren abzuwenden, wird damit ohne weitere Maßnahmen nicht erreicht.

Pensionsreform vorerst nicht geplant

Die EU-Maastricht-Kriterien sollten „so rasch wie möglich“ wieder eingehalten werden, so Eibinger-Miedl. Neuer Steuern seien jedenfalls "nicht der richtige Weg“, diese würden die Konjunktur erneut schwächen. Stattdessen pocht sie auf Bürokratieabbau und Verfahrensbeschleunigungen. „Uns ist auch klar, dass wir darüber hinaus schon jetzt Dinge angehen müssen wie einen strengen Fördercheck“, sagt Eibinger-Miedl.

Wo könnte die Regierung ansonsten noch langfristig sparen? Das WIFO empfiehlt eine Anpassung von Pensionen und Beamtengehältern unter der Inflationsrate – und den Sozialpartnern selbiges bei den Löhnen.

Die Pensionen seien in den vergangenen Jahren durchaus stärker angepasst worden als gesetzlich vorgesehen, so Marterbauer. Allerdings gebe es im Pensionsbereich auch schon eine Reihe an Maßnahmen, wie die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge. Eine Erhöhung der Pensionen unter der Inflationsrate, wie vom WIFO empfohlen, sei laut Regierungsprogramm "nicht vorgesehen“, sagt Marterbauer. In Lohnverhandlungen mische sich die Regierung grundsätzlich nicht ein.