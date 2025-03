Meinl-Reisinger: "Ich bin keine Frühstücksdirektorin, sondern eine Macherin"

Am Montag Brüssel, heute, Sonntag, im Flugzeug zur UNO nach New York. Keine drei Wochen im Amt, schlägt die außenpolitische Hektik bei Neo-Ministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) bereits heftig zu. Und zwischendurch auch noch ein Interview.

KURIER: War es Teil Ihres Lebensplans, einmal Außenministerin zu werden?

Beate Meinl-Reisinger: Überhaupt nicht. Manche Menschen wissen ja schon in der Sandkiste, was sie werden wollen. Ich bin ein sehr politischer Mensch und verfolge klar Überzeugungen, wie ich die Zukunft sehe und sie auch selber gestalten möchte. Dazu zählt ein unerschütterlicher pro-europäischer Zugang. Ich bin in einem Wien kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs aufgewachsen: Es hat mich bewegt und politisch geprägt – dieser Wille zur Freiheit. Plus der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union. Ich bin keine Frühstücksdirektorin, sondern eine Macherin, will Dinge in die Umsetzung bringen: Aber wie es in meinem Leben weitergeht, habe ich nie mit dem Ziel entschieden, dort und dort möchte ich hin, sondern aus dem Bauch heraus.

Sie sehen sich mehr als Politikerin denn als Diplomatin. Was bedeutet das für Ihre Arbeit?