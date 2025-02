Die pinke Außenministerin: Wer ist Beate Meinl-Reisinger?

Dafür, dass sie vor knapp zwei Monaten als Erste vom Verhandlungstisch aufgestanden war, und die schwarz-rot-pinken Gespräche platzen ließ, wird Beate Meinl-Reisinger (46) nun mit dem Außenamt belohnt. In der ersten Dreierkoalition der Zweiten Republik will sie das tun, was sie als einzige Frau unter den Parteichefs seit Pamela Rendi-Wagners Rücktritt gewohnt ist: Ihrem Gegenüber "in den Hintern treten". Erstmals in bundesweiter Verantwortung, werden die Pinken auch die Stimme der unbeliebten Botschaft sein, kündigte Meinl-Reisinger an. Sie selbst übernahm die 2012 gegründete Partei nach dem Rückzug von Matthias Strolz 2018. Davor saß sie für die Neos im Nationalrat sowie im Wiener Landtag. Ihre erste politische Erfahrung sammelte sie bei der ÖVP, als Assistentin des EU-Abgeordneten Othmar Karas sowie als Kabinettsmitglied bei Familienstaatssekretärin Christine Marek.